¿Por qué reactivar el puerto de La Guaira es ‘urgente’? Estas son las proyecciones es Fedecamaras

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) instó este miércoles a reactivar el puerto de La Guaira, luego del doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio.

El presidente de Fedecámaras La Guaira, Eduardo Quintana, precisó que el puerto no está totalmente paralizado. «Las mercancías que habían llegado con antelación al 24, se están nacionalizando y que están saliendo rumbo a su destino final», añadió.

«El problema consiste en que las mercancías que deberían haber atracado los barcos en el puerto de La Guaira, lamentablemente, por instrucciones superiores, están siendo desviadas a Puerto Cabello», explicó Quintana en el programa Dos Más Dos.

El gremialista explicó que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Seniat) «se ha organizado y mandó a su jefe de operaciones y a un equipo» para atender esta situación.

Quintana indicó que la preocupación radica en el desvío de mercancías a otros puertos. «Eso es precisamente lo que estamos evitando y estamos haciendo el lobby para que se reactive prontamente el puerto y que nos digan cuál es la condición portuaria», apuntó.

SITUACIÓN EN EL PUERTO

Las autoridades están usando el puerto de La Guaira para identificar y entregar los cuerpos localizados en la entidad tras el doble terremoto. Quintana indicó que este es un aspecto que no se puede dejar de tomar en cuenta.

«En esa zona de los silos están colocando todos los cadáveres que pasan de miles. Entonces, el mal olor, la contaminación que puede existir, reconocemos que en eso tienen razón las autoridades y no lo podemos evitar, por eso es que las mercancías y los buques se están desplazando hacia Puerto Cabello», concluyó.

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Jorge Rodríguez afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.