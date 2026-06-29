Imágenes sensibles: Habilitan el puerto de La Guaira para identificar a fallecidos tras terremotos

Las autoridades nacionales, aparentemente, comenzaron este lunes a hacer uso del puerto de La Guaira para identificar a las víctimas mortales del doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio.

La periodista Maryorie Méndez, que lleva varios días cubriendo la tragedia en La Guaira, logró grabar las instalaciones del puerto. En las imágenes se pueden ver decenas de bolsas de cadáveres y ataúdes en el suelo.

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se desplegaron en el puerto. «Realizan el protocolo de reconocimiento de víctimas del doble terremoto en La Guaira», detalló la periodista.

#29Jun | El Senamecf y Cicpc realiza el protocolo de reconocimiento de víctimas del doble terremoto en La Guaira para ser entregado a sus familiares. Video: @maryorinmendez pic.twitter.com/mfF5aeYJwf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 29, 2026



Por su parte, la agencia de noticias EFE difundió fotografías tomadas hacia el interior del puerto. Al igual que en el video difundido por Méndez, se observan a decenas funcionarios del Senamecf en las labores de identificación.

RETIRO DE EQUIPOS EN EDIFICIOS

Por otra parte, Méndez también informó que los organismos de emergencias comenzaron a retirar los equipos y maquinaria en diversos edificios. Esto se debe a que no han encontrado señales de vida desde los escombros.

Los rescatistas explicaron que deben movilizar la maquinaria hacia las edificaciones en donde todavía podría haber sobrevivientes. Sin embargo, familiares de las víctimas todavía esperan frente a los escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este lunes, se han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó cifra de desaparecidos.