Piden «régimen muy especial para las donaciones» que incluya reducir ISLR tras terremotos

El devastador doble terremoto del pasado 24 de junio generó una ola de donaciones y envíos de ayuda humanitaria hacia el país. Para un especialista, se vuelve crucial tener normas tributarias claras para manejar estos fondos y recursos.

El consultor Héctor Orochena, experto en Ciencias Fiscales y tributación, concedió una entrevista al programa radial A Tiempo. Desde un principio, sostuvo que «el gobierno venezolano establezca un régimen muy especial para las donaciones».

«Las organizaciones no gubernamentales (ONG) a partir de este momento, tienen un papel muy importante, van a dedicar un tiempo muy largo y van a invertir importantes recursos que necesitan ser canalizados de forma efectiva», expuso Orochena.

El especialista detalló que vienen más donaciones en camino y el gobierno nacional debe prepararse para ello. «Tiene la responsabilidad de emitir una especie de decreto especial que regule específicamente el tema», acotó.

BENEFICIOS POR DONACIONES

Orochena consideró que las donaciones se deberían deducir el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), tanto los beneficios como los donantes. Agregó que no tendrían que estar «sometidas al régimen establecido en la Ley de Sucesiones y Donaciones».

«Importante que se tomen en consideración estos aspectos porque nuestra Ley de ISLR tiene un tratamiento muy particular en materia de donaciones», apuntó Orochena, que recordó que las donaciones pueden pasar por un «tamiz administrativo sumamente engorroso».

«Debería establecerse un régimen especial, temporal, que permita facilitarle a estas ONG entregar las donaciones de la forma más sencilla posible, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de ISLR y la de Sucesiones y Donaciones», acotó.

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Orochena concluyó que un «régimen transitorio» podría «facilitar la tarea». Esto se debe a que puede «dejar de ser un desestímulo para aquellas empresas que tienen el deseo de hacer importantes donaciones».

Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.