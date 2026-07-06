Familias piden no demoler los edificios sin sacar los cuerpos tras terremotos

(EFE).- Familiares de víctimas de los terremotos ocurridos hace doce días en Venezuela pedían este lunes en La Guaira, la zona más devastada, que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar.

Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada, Protección Civil y otros cuerpos avanzan con la identificación de edificaciones que deben ser demolidas o declaradas como habitables en distintas zonas de los siete estados afectados por los terremotos.

«Nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar -vivos o muertos-«, indicó a EFE Michell Gutiérrez, de 30 años, y quien desea desesperadamente encontrar a su papá para darle sepultura.

Explicó que el cuerpo de su padre se encuentra sepultado en un edificio en Catia La Mar y denunció, como otros, que no ha recibido ayuda gubernamental y que solo han llegado grupos rescatistas internacionales a la zona. De hecho, en el lugar se encontraba un equipo de México.

«No tengo nada, pero la verdad es que no me importa eso. Solo quiero recuperar a mi papá y darle la sepultura y acabar con este sufrimiento porque estar doce días aquí es una agonía, es una agonía, porque ya tenemos doce días aquí y no sabemos hasta cuándo va a ser», indicó.

Iryuri Wisi también buscaba en esa misma zona a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos, uno de 16 años y otro de apenas unos meses. Se quejó de que la ayuda tardó en llegar y aseguró que la asistencia gubernamental aún no ha alcanzado esa localidad. Incluso denunció que la policía militarizada no les ha prestado apoyo.

«Yo hubiese preferido haberme muerto allí, que seguir con ese suplicio que uno tiene (…) estamos desasistidos, que diga la presidenta Delcy Rodríguez en qué nos ha ayudado, yo me siento desasistida y sin miedo ya a nada, el miedo es este, el miedo está aquí, cada vez que se mete mi familiar, mi hijo, mi hermano, se meten allí a buscar a mi hermana o a su familia y se termine de desplomar eso (edificio)», indicó.

Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no ofrecen cifras actualizadas de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio.

La iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 30.000 personas con las que no se ha podido establecer contacto.

Tras doce días, muchos de los cuerpos de rescate internacionales se han retirado de las zonas afectadas y en los edificios derruidos quedan sobre todo voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.