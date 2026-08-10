Pensionados pidieron incluir la ‘dignificación de sus ingresos’ en la mesa de diálogo nacional: Estas fueron sus propuestas

Una representación del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad solicitó este lunes, 10 de agosto, a la delegación opositora que participa en el diálogo con el gobierno de Delcy Rodríguez incorporar de manera prioritaria el aumento progresivo de las pensiones en la agenda de negociación.

El planteamiento fue entregado durante un encuentro con la jefa de la delegación y presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, junto a un informe que documenta la situación del sector.

El coordinador nacional del comité, Edgar Silva, advirtió que la asignación oficial actual —equivalente a 17 centavos de dólar mensuales, complementados con bonos gubernamentales— resulta insuficiente y ha derivado en consecuencias severas para los adultos mayores.

«Expusimos esta crítica situación que atraviesan nuestros adultos mayores, quienes pagaron la seguridad social para tener un retiro digno y no es justo que ahora tengan que sobrevivir de la ayuda de familiares que han emigrado, de amistades generosas, de ONG y de instituciones religiosas y de otra índole que ofrecen ayuda humanitaria», expresó Silva durante la entrega del documento.

Asimismo, Silva denunció que los pensionados se encuentran «condenados a una pobreza extrema» y alertó sobre «fallecimientos producto de la desnutrición» derivados de la precariedad económica del sector.

«Diputada Figuera, no venimos únicamente a formular una denuncia. Venimos a solicitar que los adultos mayores tengan voz y presencia en la búsqueda de soluciones al futuro del país. La recuperación democrática de Venezuela no puede construirse dejando de lado a quienes durante décadas trabajaron, cotizaron y contribuyeron al desarrollo de la nación», reza parte del documento.

El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, entregó este lunes una carta dirigida a la Diputada Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y coordinadora de la Comisión de Diálogo para la Transición… pic.twitter.com/Jy2Ysg8KN3 — PROVEA (@_Provea) August 10, 2026

PROPUESTA

Para revertir la situación, la organización propuso incrementar progresivamente las pensiones y el salario mínimo hasta equipararlos con el costo de la canasta alimentaria —estimada por mediciones independientes en 756 dólares para un núcleo familiar de cinco personas—, y luego elevar el monto hacia una cifra que cubra otros bienes y servicios esenciales.

También planteó crear un fondo especial de pensiones respaldado con recursos de la exportación petrolera, en medio del repunte de esa actividad tras la flexibilización de sanciones estadounidenses y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Estados Unidos.

La solicitud se produce en el marco del primer ciclo de conversaciones entre el chavismo y una facción opositora integrada por legisladores del período 2015, cuya fase de trabajo se extenderá hasta el 12 de agosto.

De momento y lo que se anunció, es que las partes suscribieron compromisos basados en el respeto a la soberanía, la solución política y pacífica del conflicto, la negociación de buena fe y la garantía verificable de los derechos humanos y políticos de «todas las fuerzas».

CARTA-A-DINORAH-FIGUERA