VIDEO: Diosdado Cabello dice que terremotos agudizaron crisis eléctrica: «Se perdieron 600 megavatios de capacidad»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó este lunes, 10 de agosto, que la organización culminó una jornada de visitas casa por casa en todo el país para recoger las inquietudes de la población sobre la crisis eléctrica, con miras a entregar un documento de propuestas al gobierno de Delcy Rodríguez.

Según el dirigente, solo en la región central del país se perdieron 600 megavatios de capacidad, un déficit que Cabello atribuyó a una combinación de factores, entre ellos el fenómeno de El Niño y los efectos de los terremotos del pasado 24 de junio.

«Cuida energía, enciende la vida» fue la consigna con la que el partido recorrió el territorio nacional, aseguró Cabello durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

«Fuimos a tocar casa por casa a la gente, a escucharla, a tomar nota de lo que dice», enfatizó, y agregó que las observaciones recogidas serán sistematizadas en un documento que el partido entregará al Ejecutivo con los aportes de las comunidades sobre cómo enfrentar la contingencia eléctrica.

Asimismo, Cabello destacó la participación de la militancia juvenil del partido, del Consejo Político de la Dirección Nacional y de los dirigentes estatales y municipales, así como de los jefes de calle y de comunidad, en las «asambleas realizadas en todo el país».

El dirigente calificó, además, de «eficiente» la respuesta de los trabajadores del sector eléctrico ante la contingencia y afirmó que la recuperación del servicio avanza «poco a poco», aunque reconoció que se trata de un problema de alcance nacional.

TERREMOTO EN COLOMBIA

Antes de referirse a la crisis eléctrica, Cabello expresó la solidaridad de Venezuela con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país vecino, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El funcionario recordó que Delcy Rodríguez ordenó de inmediato la conformación de un equipo de la brigada internacional de rescate para apoyar a las autoridades colombianas, en momentos en que el gobierno de ese país declaró el «desastre nacional» y reportó al menos 111 fallecidos —reporte de las 2:00 p. m.— y cinco departamentos afectados.

«En el día de hoy queremos expresar nuestras palabras desde el partido: palabras de solidaridad, de acompañamiento, y nuestro más sentido pesar a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano, que le ha tocado en este momento sufrir las consecuencias de un terremoto muy doloroso», señaló el funcionario.

«Las imágenes son terribles, terribles. Los acompañamos en estos momentos y les enviamos desde aquí toda la fuerza de un pueblo que, a pesar de los pesares, siempre va a levantar su mano de solidaridad con quien así lo necesite», agregó.

Sobre las comparaciones, en relación con la respuesta gubernamental colombiana ante el sismo con la venezolana, dijo que son hechas por los mismos «influencers» de siempre. «Nuestra repuesta fue inmediata, eficiente y altísamamente humana», afirmó.

DIÁLOGO EN VENEZUELA

Cabello también se refirió al diálogo con sectores de la oposición, al que definió como «una de las principales banderas políticas» de la Revolución Bolivariana desde 2015.

El dirigente defendió la honorabilidad de los voceros del chavismo que han participado en esas conversaciones y señaló que mantienen acuerdos de confidencialidad sobre los temas tratados, sin ofrecer mayores precisiones sobre el estado actual de esas negociaciones.

«Esperamos que ellos mantengan su palabra. Lo nuestro es un equipo. Desconozco si ellos son un equipo. Nosotros tenemos una propuesta y va con la palabra y se cumple», manifestó.

«Los compañeros que aquí están presentes tienen sus términos de confidencialidad sobre los temas tratados allí, y nosotros respetamos completamente todos esos temas. Pero debe saber el país, y la Revolución Bolivariana, que los hombres y mujeres que están allí siendo nuestros voceros son gente de honor, honorable. Nadie puede decir absolutamente nada de ninguno o de ninguna de los que están allí presentes: no tienen rabo de paja. Eso los convierte en voceros de altísimo nivel moral para estar allí, hablando en nombre del Gobierno nacional y la Revolución Bolivariana», sentenció.