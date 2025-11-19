Nuevo caso de intoxicación masiva en un liceo de Barinas, van cinco en este año escolar

Este martes se registró un nuevo caso de intoxicación masiva en un colegio de la ciudad de Barinas, en el estado homónimo, dejando más de 30 estudiantes afectados. Se trata de quinto caso de este tipo en la entidad en lo que va de año.

Los hechos se dieron en la mañana de este martes en el liceo Alberto Arvelo Torrealba, en la parroquia Rómulo Betancourt. De acuerdo al medio Últimas Noticias, varios estudiantes manifestaron malestar durante la jornada de clases.

Los afectados presentaron dificultad respiratoria y picazón de ojos, mientras que en los casos más graves sufrieron convulsiones. En ese sentido, fueron trasladados al Hospital Dr. Luis Razetti, la clínica popular Dr. Fortoul Saavedra y a Funsalud.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad de estudiantes y docentes afectados, mientras que reportes extraoficiales indican que eran más de 30 personas. No hay detalles sobre su estado de salud actual.

INVESTIGAN QUÉ OCURRIÓ EN EL COLEGIO

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta el colegio. En ese sentido, las autoridades pusieron en marcha las investigaciones en el lugar, para conocer qué causó la intoxicación de los estudiantes.

Para la noche de este martes, todavía no hay detalles sobre qué ocurrió en el colegio. Igualmente, se espera que en los próximos días trasciendan nuevas informaciones sobre el siniestro.

En la mañana del lunes hubo una situación similar en el Liceo Bolivariano 25 de Mayo. Por razones hasta el momento desconocidas, 37 personas, entre estudiantes y docentes del colegio, presentaron síntomas de intoxicación.

Estos sucesos no han sido casos aislados. Desde hace varios meses se han registrado numerosas intoxicaciones masivas en colegios en diversos estados, dejando a cientos de estudiantes afectados.