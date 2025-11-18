Venezuela

La impresionante multa que pagarán quienes extraigan musgo y helechos en Mérida

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Yeibert Castillo, director del ministerio de Ecosocialismo en Mérida, informó este martes que las personas que extraigan y comercialicen musgo y helechos de forma ilegal tendrán que pagar multas de hasta 10.000 unidades tributarias.

Contents

Los pesebres son una de las principales tradiciones decembrinas de Venezuela. Ante este escenario, las autoridades activaron protocolos de protección para evitar la extracción de musgo para estos nacimientos.

Leer Más

Dólar oficial sigue en alza: Esta semana arrancó en Bs. 111
Chavismo usó su intervención en la ONU para denunciar «secuestro» de Álex Saab
Centro Carter sobre el 28Jul: «La elección no puede ser considerada como democrática y no se puede corroborar los resultados»

Castillo precisó que se tomarán severas medidas contra quienes extraigan, comercialicen, transporten o se aprovechen del musgo ilegalmente. También habrá sanciones para quienes tomen helechos, barba de palo y otros elementos usados en los pesebres.

De acuerdo a Unión Radio, las multas van desde las 3.000 a 10.000 unidades. Así pues, la sanción mínima será de 129.000 bolívares (545 dólares) y la máxima de 430.000 bolívares (1817 dólares).

PROTECCIÓN DEL MUSGO

Castello recordó que esta campaña está impulsada por el Ministerio de Ecosocialismo. Además, las autoridades se apoyan en la Gaceta Oficial 4.305 publicada en 2013, que prohíbe la comercialización y extracción de algunos elementos naturales.

«Debemos orientar para el aprovechamiento de estos elementos fundamentales. Y el que ofenda y venda con este tipo de elementos y llegue a fiscalización, no se sorprenda porque ya se le está avisando», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DEVOCIÓN POR LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ: MILES DE FIELES HONRAN A LA PATRONA DEL ZULIA ESTE 18NOV

Castillo subrayó que los ciudadanos pueden usar otro tipo de materiales para el pesebre. «Se está haciendo esta campaña importante para aclarar que no está permitido la extracción y venta de este material (musgo)», acotó.

Cabe destacar que la campaña está enfocada en varias partes del país, incluyendo los estados Miranda, Aragua, Trujillo, Táchira, Mérida y Caracas. Desde el Ministerio de Ecosocialismo piden «defender la naturaleza» y no usar el musgo en Navidad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Hombres armados atentaron contra el coordinador del Comando ConVzla en Chile, todo quedó grabado
Mundo
Un caso de presunta negligencia médica se registró en el estado de Florida, luego de que De’Markus Page, un niño de apenas dos años, falleciera tras recibir una sobredosis de potasio en el Hospital Universitario y Clínicas Shands, perteneciente a la University of Florida Health.  
Niño falleció de un infarto masivo: un médico le recetó dosis de potasio 10 veces mayor
EEUU
Comenzó pago del bono de guerra y extra de «fin de año» para jubilados por $110
Venezuela