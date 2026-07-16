«Alimenta un clima de hostilidad»: SNTP rechazó señalamientos de Diosdado Cabello contra la prensa por cobertura tras terremotos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó las declaraciones de Diosdado Cabello, que «descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio».

«Este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno», indicó el organismo.

«Informar sobre una emergencia, documentar sus consecuencias y dar voz a las víctimas forma parte del trabajo periodístico y está protegido por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información. Exigimos respeto a la labor de la prensa y el cese de la estigmatización contra periodistas y medios», añadió.

En su más reciente programa Diosdado Cabello denunció una guerra mediática y descalificó a muchos de los medios que cubrieron la tragedia. «Aquí se cayeron caretas, se cayeron formas y logró verse lo impuro de algunos seres, lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una hoguera. Quisieron hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte. No lo lograron y no lo van a lograr. Yo a lo largo del programa voy a hacer un recuento de todos los fakenews que ellos intentaron sacar y las respuestas que nosotros les hemos dado de manera contundente, que le ha dado el pueblo, que les ha dado la verdad», comentó.

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#AlertaSNTP | Rechazamos las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio.

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En otra sesión del programa afirmó que buscaban una «campaña de desinformación».

«Es el primer caso en el mundo que un país que sufra una tragedia de esta naturaleza tenga que luchar contra las consecuencias de esa tragedia y luchar contra una terrible guerra mediática, miserable, una guerra mediática desnaturalizada, enfermiza. Se vino para Venezuela lo peor de la fauna del palangrismo mundial», comentó.

Asimismo, criticó severamente a la prensa internacional. «Vemos también a estos desalmados, malvivientes. Es de lo peor. Yo no creo que eso se llame periodismo, en verdad. Eso debe tener otro nombre, pero periodismo no, no debe ser», afirmó.

«Hay una gran coordinación. Hay pagos de por medio para que estos seres ataquen a un pueblo de la manera como lo hicieron con el pueblo de Venezuela», señaló.