«No tuve el valor de ir a verlo»: Habló el padre de Lucas Gámez, el niño argentino que murió en La Guaira

Marco Gámez, padre de Lucas Gámez, el niño argentino que era buscado en La Guaira, confirmó la muerte del menor.

«Ya pudimos encontrar el cuerpo de Lucas, no como queríamos, pero esto fue una batalla de fe, de esperanza, intentando llevar un mensaje que nació orgánicamente y trascendió fronteras. Sé que el mensaje final de todo esto es que las personas que siguen buscando a sus familias tengan fe y esperanza, nosotros la tuvimos, la tenemos», comentó a los medios.

Destacó que «no tuvo el valor de ir a verlo, de eso se encargaron otros familiares». Sin embargo, acotó que «Lucas estuviera contento porque puedan seguir rescatando familiares. Por favor, sigan intentándolo y sigan creyendo».

Asimismo, aclaró que no regresarán a Argentina. «Ya nosotros estábamos viviendo acá, Lucas vino aquí a pasar un día de playa, solamente y lo alcanzó esta terrible tragedia que alcanzó a muchas personas. Aquí no se trata de personalizar una búsqueda, se trata de tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas».

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Ambos padres del niño tienen nacionalidad venezolana, aunque Lucas nació en Buenos Aires y era argentino. La familia regresó en enero al país. El día de la tragedia su madre fue a la playa, pero el pequeño prefirió quedarse en el apartamento junto a su tía.

«A partir de un rato ya nos vamos a dedicar a darle cristiana sepultura a nuestro hijo y le envió un mensaje de esperanza, fe, humildad y seguir creyendo en Dios, así como Lucas creía mucho, que hablaba mucho de Jesús y Dios», añadió su padre.

No obstante, aclaró que ahora mismo no tiene mayores detalles de cómo será el proceso para entregar el cuerpo a la familia.