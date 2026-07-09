Delcy Rodríguez enviará carta al rey de Inglaterra para que libere el oro bloqueado de Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles en horas de la noche que enviará una carta al rey de Inglaterra, Carlos III, para solicitarle la liberación del oro venezolano bloqueado desde hace años en el Reino Unido.

Rodríguez aclaró que esta petición tiene como finalidad usar esos recursos para los damnificados y a la reconstrucción de las zonas impactadas por los devastadores sismos del 24 de junio.

«Voy a reiterar un llamado que no hemos cesado. Cese a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo, con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación integral, humana, en el empleo, en la educación, de calidad para nuestros niños, para nuestra juventud. Tenemos los recursos», declaró durante un encuentro virtual vía Zoom con los más de 80 campamentos transitorios levantados en Venezuela para la atención y resguardo de las familias que quedaron sin vivienda.

«He decidido enviar una carta, entre otros, al Rey de Inglaterra, para que libere el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto», reclamó.

En este sentido, Inglaterra tiene bloqueados más de 30 lingotes de oro que forman parte de las reservas internacionales desde hace varios años. «Venezuela tiene recursos con qué levantarse y recuperarse», concluyó Delcy,