«No hay otra forma»: Senamecf explicó el duro proceso de reconocimiento de cuerpos sin vida en La Guaira

Sinuhé Villalobos, director adjunto del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), informó sobre el despliegue de los protocolos forenses especiales activados tras los destructivos sismos ocurridos el pasado 24 de junio en el estado La Guaira, para lo que el organismo implementó un sistema de registro fotográfico masivo para facilitar la identificación de los fallecidos por parte de sus familiares.

En una entrevista con VTV, el funcionario describió la metodología implementada por el personal de la morgue para atender a los ciudadanos que buscan a sus seres queridos en medio de la emergencia.

«Nosotros tenemos un sitio especial donde a la persona que no haya encontrado a su familiar se le enseña la foto; no es agradable, pero no hay otra forma. Hay un número que se le da al cadáver cuando ingresa; con el número se busca dónde está el cuerpo y se hace el trabajo antropológico, odontológico, si es necesario», precisó.

En aquellos casos complejos donde el reconocimiento visual directo resulta imposible, equipos especializados en odontología forense, liderados de manera técnica por la Dra. Sonia Bison, realizan minuciosos cotejos científicos. Las comisiones expertas comparan de forma detallada las historias clínicas previas y los registros dentales disponibles de las víctimas.

LEA TAMBIÉN: SAIME REALIZARÁ JORNADA ESPECIAL DE CEDULACIÓN GRATUITA Y SIN RECAUDOS ESTE 18JUL EN LA GUAIRA

El director del Senamecf detalló que el proceso de investigación incluye entrevistas con los familiares para obtener información de vital importancia. Las autoridades recopilan «datos, fotografías o historias clínicas» para analizar características específicas como la presencia de caries, prótesis, coronas, la posición exacta de las piezas dentales y los procesos de cicatrización ósea.

Villalobos aclaró que, debido al alto volumen de víctimas recibidas por la catástrofe, el organismo centralizó las inhumaciones en el camposanto del sector «La Esperanza», ubicado en Carayaca. La institución diseñó esta medida de contingencia para asegurar un protocolo de entierro individual y totalmente digno para cada uno de los fallecidos.

NIEGA USO DE FOSAS COMUNES

El vocero del Senamecf enfatizó que el personal forense sepultó cada cuerpo siguiendo estrictas normativas sanitarias y de respeto humano. «Cada cadáver está en una bolsa numerada y dentro de una urna, garantizando que el entierro sea individual», aseguró para desmentir rumores sobre fosas comunes, pese a las denuncias.

Aunque el Estado habilitó estos espacios específicos para la emergencia, el funcionario destacó que los coordinadores respetaron la voluntad de los familiares siempre que las condiciones logísticas lo permitieron. La flexibilidad del plan facilitó a numerosos ciudadanos el traslado de sus seres queridos a otros cementerios.

El directivo agregó que en los casos donde los científicos logran la identificación con posterioridad a la inhumación, el organismo actualiza legalmente el registro civil. El Senamecf tramita de inmediato el certificado de defunción correspondiente para brindar seguridad jurídica a los deudos, enfatizó finalmente Villalobos.