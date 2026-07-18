Saime realizará jornada especial de cedulación gratuita y sin recaudos este 18Jul en La Guaira

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 18 de julio realizará una jornada especial de cedulación en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio.

En sus redes sociales, el organismo de identificación pública indicó que desarrolla este operativo como parte de los despliegues de cedulación que ejecuta de manera periódica en las distintas regiones del país.

La institución detalló que la atención a los ciudadanos será completamente gratuita y no requerirá la presentación de recaudos. Los funcionarios públicos mantendrán las mesas de trámites abiertas en un horario corrido comprendido entre las 10:00 am y las 4:00 pm.

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Las unidades móviles del Saime funcionarán específicamente en las instalaciones de la Casa Guipuzcoana, ubicada en la parroquia La Guaira, y en los espacios de la Cinta Costera de Catia La Mar. Ambos puntos pertenecientes al municipio Vargas del estado costero.

Esta convocatoria extraordinaria coincide con las labores de recuperación de infraestructura que el Ejecutivo mantiene en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por la tragedia del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Las autoridades nacionales implementaron diversas medidas logísticas en las últimas semanas con el objetivo de facilitar el acceso inmediato a los servicios públicos esenciales para toda la población afectada por la emergencia sísmica.

El Saime anunció en este mismo contexto la reprogramación total de las citas para emisión de pasaportes que sufrieron suspensiones tras los temblores, junto con la reactivación progresiva de sus oficinas comerciales y la apertura de jornadas extraordinarias de identificación.