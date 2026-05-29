«No estamos mendigando»: Maestros, pensionados y jubilados protestaron frente al Ministerio de Educación

Trabajadores, jubilados y pensionados se concentraron este viernes, 29 de mayo, frente a la sede del Ministerio de Educación, en Caracas, para exigir derechos laborales y reivindicaciones salariales ante las autoridades ministeriales.

Tras varios minutos a las afueras del Ministerio de Educación, un grupo de educadores logró ingresar para entregar una carpeta con las propuestas que quieren que se pongan en marcha, entre las que incluyen mejores salarios.

A la protesta se sumaron pensionados y jubilados, con motivo del Día del Adulto Mayor quienes de igual forma exigieron mejores beneficios. «No estamos mendigando, estamos protestando», coreaban.

Los pensionados y jubilados también llevaron pancartas y banderas para que escucharan sus reclamos. En esta línea trascendió que representantes del Ministerio iban a recibir una comisión para escuchar sus reclamos y propuestas.

Hoy #29May Día del Adulto Mayor en Venezuela, jubilados y pensionados protestan en el centro de Caracas exigiendo: Pensiones dignas y beneficios que garanticen condiciones mínimas de jubilación. El Estado venezolano lleva años incumpliendo con una pensión de hambre, en contra… pic.twitter.com/W5LJj8DJVF — PROVEA (@_Provea) May 29, 2026

«El Estado venezolano lleva años incumpliendo con una pensión de hambre, en contra del Artículo 80 de la Constitución, que garantiza a los adultos mayores una pensión digna», indicó Provea.

«La administración de Delcy Rodríguez debe responder con medidas concretas. La deuda con los adultos mayores de Venezuela es jurídica, económica y ética», añadió.

“En vez de estar disfrutando después de una larga vida de trabajo, el Estado venezolano nos ha llevado a la pobreza, abandono” Urimare Capote, del Comité Jubilados y Pensionados, alerta sobre la crítica situación del sector. Desde el centro de Caracas exigen el cumplimiento de… pic.twitter.com/FqYbvXqdRL — PROVEA (@_Provea) May 29, 2026

Asimismo, tienen previsto que tras ser escuchados por el Ministerio de Educación se trasladen a otros entes del Estado para hacer llegar sus exigencias.

No obstante, se desconoce si estas nuevas protestas se realizaran este mismo viernes y hacia qué entidades ministeriales tienen previsto acudir.