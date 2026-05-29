Venezuela

«No estamos mendigando»: Maestros, pensionados y jubilados protestaron frente al Ministerio de Educación

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Ministerio

Trabajadores, jubilados y pensionados se concentraron este viernes, 29 de mayo, frente a la sede del Ministerio de Educación, en Caracas, para exigir derechos laborales y reivindicaciones salariales ante las autoridades ministeriales.

Tras varios minutos a las afueras del Ministerio de Educación, un grupo de educadores logró ingresar para entregar una carpeta con las propuestas que quieren que se pongan en marcha, entre las que incluyen mejores salarios.

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A la protesta se sumaron pensionados y jubilados, con motivo del Día del Adulto Mayor quienes de igual forma exigieron mejores beneficios.  «No estamos mendigando, estamos protestando», coreaban.

Los pensionados y jubilados también llevaron pancartas y banderas para que escucharan sus reclamos. En esta línea trascendió que representantes del Ministerio iban a recibir una comisión para escuchar sus reclamos y propuestas. 

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«El Estado venezolano lleva años incumpliendo con una pensión de hambre, en contra del Artículo 80 de la Constitución, que garantiza a los adultos mayores una pensión digna», indicó Provea.

«La administración de Delcy Rodríguez debe responder con medidas concretas. La deuda con los adultos mayores de Venezuela es jurídica, económica y ética», añadió.

Asimismo, tienen previsto que tras ser escuchados por el Ministerio de Educación se trasladen a otros entes del Estado para hacer llegar sus exigencias.

No obstante, se desconoce si estas nuevas protestas se realizaran este mismo viernes y hacia qué entidades ministeriales tienen previsto acudir.

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