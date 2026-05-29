«Están agravando el problema»: OVP advirtió que traslado de 931 presos desde Barinas no resuelve la crisis penitenciaria

El defensor de derechos humanos y director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, advirtió que el traslado de al menos 931 reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de los disturbios registrados el pasado domingo 24 de mayo, no resuelve la crisis carcelaria, sino que la agrava.

En ese sentido, señaló que en los otros centros penitenciarios ya hay hacinamiento. Además, con estos traslados estarían alejando a muchos de sus familiares.

«Prefieren atacar la emergencia, pero no el problema estructural», comentó en una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría.

«Crees que estás resolviendo el problema, pero lo estás agravando, porque estás enviando el problema a otros penales que ya están hacinados», agregó.

Por otra parte, recordó que los privados de libertad tomaron las instalaciones del Injuba para protestar por presuntos maltratos, torturas y requisas violentas atribuidas al nuevo director del recinto, según denuncias recibidas por el OVP.

Además, la situación empeoró luego de que se suspendieran las visitas y prohibieran el ingreso de alimentos para los reclusos.

Por lo que apuntó que persiste un problema estructural relacionado con el hacinamiento, el retardo procesal, la deficiente atención médica y las fallas en la alimentación.

Asimismo, rechazó la designación de funcionarios policiales como directores de cárceles y recordó que el artículo 272 de la Constitución establece que penitenciarista con credenciales académicas universitarias deben dirigir estos recintos.

«El Estado tiene la responsabilidad de velar por la vida de las personas privadas de libertad», expresó.