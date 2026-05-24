Nicolás Maduro mandó nuevo mensaje desde prisión por celebración de Pentecostés

Nicolás Maduro envió este domingo otro mensaje religioso a través de sus redes sociales. En esta ocasión, se trata de varias citas de la Biblia relacionadas con la celebración de Pentecostés.

“En este domingo de Pentecostés, Cilia y yo les mandamos un abrazo de amor, fe y gratitud. La oración cuando nace de la fe verdadera logra todo aquello que nos proponemos en familia y en comunidad”, dijo en el post.

Maduro agregó una cita del “Evangelio de Mateo” que dice: “Respondiendo Jesús les dijo: ´En verdad les digo si tienen fe y no dudan no solo harán lo de la higuera, sino que incluso si dicen a este monte, levántate y échate al mar, sucederá´”.

También citó el Evangelio de San Mateo que señala: “De nuevo les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto que pidan les será concedido por mi padre que está en los cielos, porque donde dos o tres han sido reunidos en ni nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

Luego, Maduro aseguró que “la acción coherente nace de esa fe que demuestra sus valores en la práctica diaria, en la solidaridad viva, en el amor entre todos, en la ayuda al que sufre. Y sobre todo en la unión para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo”.

También dijo que en este día de “Pentecostés, pidamos recibir la luz, a guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros”.

Pidió que el “Espíritu Santo sople sobre Venezuela y los pueblos del mundo, que nos dé sabiduría para actuar, libertad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante. Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad”, concluyó.