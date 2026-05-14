VIDEO: Marco Rubio habló por primera vez del conjunto viral al «estilo Maduro» que lució a bordo del Air Force One

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que no dejará de usar el conjunto Nike Tech Fleece que lo convirtió en tendencia global, tras reconocer en una entrevista que es «el mismo» modelo que vestía Nicolás Maduro durante su captura en Caracas.

Así Rubio, habló por primera vez sobre la fotografía que lo mostró a bordo del Air Force One con un conjunto deportivo gris al «estilo Maduro», una imagen que desató un torbellino de reacciones en las redes sociales.

En conversación con Tom Llamas, de NBC Nightly News, Rubio afirmó que la coincidencia no fue intencional y simplemente se trata de una prenda que ya poseía.

«No, similar no. Yo creo que fue el mismo. Pero es una casualidad. Es una casualidad. Es una cosa bien confortable de la que yo soy dueño. Y no voy a parar de usarlo, porque da la casualidad, que es el mismo que usaron para Maduro», señaló el funcionario.

Al ser preguntado si trataba de dar algún mensaje, dijo: «No, yo ni sabía que iban a tomar esa foto. Yo simplemente te puedo decir que, es un Nike tracksuite. Que es muy confortable. Da la casualidad que yo soy dueño de un Nike tracksuite, que utilizó esa noche él».

EL CONJUNTO VIRAL DE MADURO

La imagen, sin embargo, reavivó el simbolismo que rodea al conjunto Nike Tech Fleece, convertido en fenómeno global tras la «Operación Resolución Absoluta», el operativo militar que culminó con la captura de Maduro y Cilia Flores en Caracas.

Desde entonces, el modelo —compuesto por una chamarra Windrunner y joggers— se transformó en un ícono bajo el llamado «efecto o estilo Maduro», agotándose en múltiples plataformas de venta y disparando las búsquedas en Google.