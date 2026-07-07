«Nadie merece ser olvidado»: Familiares pidieron ayuda para recuperar los cuerpos entre los escombros en La Guaira

Familiares de las víctimas mortales de los terremotos del 24 de junio en La Guaira, pidieron ayuda a las autoridades para recuperar los cuerpos que aún se encuentran bajo los escombros, específicamente en Belo Horizonte, Playa Grande.

«Necesitamos ayuda. El día está muerto, ya la gente está abandonándonos. Mi papá sigue allí. Han venido personas a ayudar, pero ellos dicen que vienen a buscar personas vivas. No nos quieren ayudar a recuperar los cuerpos de nuestros familiares. Nadie merece ser olvidado o abandonado de esta manera. No tenemos máquinas. Buscan muchas excusas, dicen que el terreno no es lo suficientemente estable, pero no nos dan alternativas», comentó Michell Gutiérrez.

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«Necesitamos más máquinas. Cada día hay menos personas. Necesitamos ayuda, no nos dejen solos», añadió.

Por su parte, otra mujer identificada como Yusbania denunció las amenazas que han recibido por parte del gobierno. Además, señaló que no viven en La Guaira y se estaban hospedando allí porque al día siguiente su nieta iba a competir en Colombia.

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«Nosotros mismos pagamos nuestras máquinas y el gobierno nos aplasta con amenazas de meternos presos, que el que diga algo lo meten preso. En qué país estamos viviendo tan anárquico, tan terriblemente inhumano», comentó Yusbania quien pide que busquen el cuerpo de su hija.

«Son nuestros familiares, no los queremos en un bote de basura entre escombros. Nosotros queremos que nos entreguen los cuerpos por lo menos. Ya no hayamos que hacer», concluyó.