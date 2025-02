Murió dirigente de Vente detenido en Trujillo, denuncian que le negaron atención médica

El dirigente opositor de Vente Venezuela, Reinaldo Araujo, quien llevaba detenido en la ciudad de Valera, estado Trujillo, desde principios de enero, murió este lunes después de que, supuestamente, le negaron asistencia médica.

La organización política informó en sus redes sociales sobre la muerte de Araujo. Precisó que el dirigente estaba «bajo custodia» en la parroquia Juan Ignacio Montilla tras ser «secuestrado el pasado 9 de enero».

«Su esposa denunció en días pasados su situación de salud y exigió atención médica para él, pero no le fue permitida», apuntó Vente. No constante, no dio detalles sobre la causa de muerte de Araujo o si tenía una enfermedad previa.

Vente recordó que varios de los detenidos se encuentran vulnerables durante su reclusión. «A esto se enfrentan los presos políticos que hoy sufren múltiples patologías y están en riesgo considerable», expuso.

SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA ARAUJO

Vente Venezuela exigió que se haga justicia con el caso de Araujo. De igual forma, envió su solidaridad a todos los familiares, compañeros y seres queridos del dirigente que «hoy sufren ante esta terrible noticia».

«La comunidad internacional debe actuar inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte», expuso.

El Diario de Los Andes alertó hace pocos días que el estado de salud de Araujo había empeorado. Producto de las malas condiciones del calabozo y el hacinamiento, su deterioro lo llevó a estar «al borde del colapso total».

La familia de Araujo advirtió que el dirigente tenía graves problemas en sus piernas por su obesidad, a lo que se sumaba la hipertensión arterial. A pesar de estas condiciones, las autoridades habrían negado que tuviera acceso a atención médica.

Araujo era tan solo uno de los cientos de ciudadanos que han sido detenidos en los últimos meses. De acuerdo al Foro Penal, para el 17 de febrero había 1.061 presos políticos, la mayoría de ellos sin una condena.