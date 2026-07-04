Milagroso rescate: Localizaron a una niña bajo los escombros en un edificio en La Guaira a 10 días de la tragedia

Una niña pequeña fue localizada con vida debajo de los escombros en una edificación en La Guaira, a 10 días de los terremotos y se convirtió en otro rescate milagroso.

Los rescatistas lograron llegar a la menor, quien se encontraba tapiada en el edificio Suma, ubicado frente al Farmatodo. Según las versiones, la pequeña estaba entre los cuerpos de su madre y su abuela, fallecidas a causa de las lesiones ocasionadas por el derrumbe.

El operativo, que comenzó durante la madrugada, dejó una de las imágenes más conmovedoras de este desastre.

Se desconoce la identidad de la menor y el estado en que se encuentra, ya que serán los médicos quienes lo determinen.

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El hallazgo es otro hecho considerado como un “milagro”, debido al tiempo transcurrido y también por tratarse de una niña pequeña.

Los rescatistas han usado tecnología especializada que detecta la más mínima señal de vida, debajo de los escombros.

Así han logrado encontrar a varias personas, como el caso de Hernán Gil, sacado con vida después de 8 días.

Las autoridades y los rescatistas continúan trabajando en la zona mientras avanza la atención a las víctimas y la verificación de la información relacionada con el caso.