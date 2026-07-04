Crece la expectativa ante posibles señales de vida en el edificio OPP 33 de Caraballeda

Cuando han pasado 10 días desde los terremotos que azotaron a varios estados de Venezuela, en especial en La Guaira, los rescatistas encontraron posibles señales de vida en la OPP 33 de Carabellada.

La información la dio a conocer el reportero Román Camacho, quien explicó que las brigadas han acelerado las labores de búsqueda en el lugar.

La posibilidad de formación de cámaras de aire, en partes de la estructura colapsada, podría permitir que haya personas con vida.

Camacho indicó que en la planta baja del edificio había varios locales comerciales, lo cual aumenta las posibilidades de que haya más sobrevivientes.

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No es el primer caso en este lapso desde los terremotos en que, contra todo pronóstico, se han logrado rescatar personas con vida. Pero, a 10 días de la tragedia, las estadísticas son mínimas.

Camacho indicó que en el lugar hay brigadas de rescatistas, entre ellas de México, además de otros funcionarios con sus equipos.

También esperan que los rescatistas accedan a los escombros debido a que ya han trabajado en túneles que les van a permitir llegar al lugar donde creen que puede haber personas con vida. Hasta el momento, del sitio han sacado tres cuerpos.

Esto recuerda el rescate de Hernán Gil, quien a 8 días de los terremotos fue sacado con vida, gracias a que los rescatistas lo encontraron, lograron comunicarse con él y pasarle un canal de hidratación que le permitió sobrevivir, precisamente porque se encontraban en una cámara de aire que se formó en la garita de vigilancia donde estaba al momento de los sismos.