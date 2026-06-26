Milagro en medio de la tragedia: Bebé nació luego que su madre fue rescatada de los escombros en La Guaira

En medio de la tragedia que ha dejado a más de 500 personas fallecidas por los terremotos que azotaron al país el miércoles, se dio el milagro de la vida con el nacimiento de un bebé luego de que su madre sobreviviera al desplome de un edificio.

La madre que protagoniza esta video logró salir de uno de los edificios desplomados en La Guaira y con ayuda de todos los presentes la lograron colocar en una zona segura cuando empezó a sentir los dolores de parto.

Por suerte, en la zona se encontraba la médico esteticista oriunda de Boconó, estado Trujillo, María Fernanda Terán, quien con ropa de calle y sin ni siquiera poder tener acceso a unos guantes se puso la capa de heroína para asistir este parto ante la atenta mirada de todos los presentes, quienes la alumbraban con las linternas de sus celulares ante la penumbra causada por el apagón en la zona.

Tras largos varios minutos el bebé nació ante la alegría de todos los presentes. El video no tardó en hacerse viral en redes sociales como la muestra de un ápice de esperanza en medio de toda la tragedia que embarga al país.

Asimismo, reconocieron la vocación de la galena que asistió el parto con ambos rodillas en el suelo y sin ningún tipo de implemento médico más allá de su dedicación por querer salvar una vida.