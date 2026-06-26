«Apilan cadáveres en las aceras»: Habitantes de La Guaira piden ayuda para los rescates

La tragedia desatada por los terremotos en La Guaira sigue dejando imágenes llenas de crudeza con vecinos en Caraballeda pidiendo ayuda con la esperanza de poder encontrar a sus seres queridos bajo los escombros.

La periodista Maryorin Méndez mostró la triste realidad que se está viviendo en la torre OP de la Misión Vivienda en Caraballeda, donde los propios vecinos han tenido que apilar los cadáveres en las aceras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maryorin Méndez 🌷 (@maryorin_mendez)

Al caminar por sus calles se pueden ver a madres que entre llantos y súplicas piden al gobierno que mande maquinaria pesada para poder remover los escombros y sacar a sus hijos que aún yacen bajo los escombros de las torres que quedaron reducidas a polvo y pilares de concreto amontonados uno sobre otros.

«Estoy frente a dos edificios de la Misión Vivienda que cedieron y albergaban a unas 400 personas, de las cuales han logrado rescatar a 14. Estoy en presencia de lo que puede ser el rescate de una niña, que además ha avisado de la presencia de tres niños más», indicó.

Méndez destacó la entrega de funcionarios de Protección Civil y denunció la falta de apoyo al cuerpo de rescate. «Los dejaron en la entrada de La Guaira en un Metrobús, sin equipos, ocho horas después de retenerlos para un acto protocolar donde se anunciaba la salida de los rescatistas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maryorin Méndez 🌷 (@maryorin_mendez)

«Ellos pretendían, los de Protección Civil, venirse a pie, y si no es por un ciudadano ruso, que adoptó esta patria como suya, ellos no llegan acá a tiempo. Él les dio la cola y llegaron hasta esta comunidad. Hay padres y madres que siguen buscando en la montaña de escombros buscando a sus familias», añadió.

«No es lo mismo cómo está siendo atendida esta situación en los lugares con más recursos a las condiciones que están viviendo en La Guaira. Si no es por los voluntarios o por los propios vecinos no pudieran estar removiendo lo que pueden», concluyó.