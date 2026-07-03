Milagro en La Guaira: Hernán Gil rompió el silencio tras sobrevivir ocho días bajo los escombros

Hernán Gil, el vigilante que sobrevivió ocho días bajo los escombros, relató la experiencia que vivió desde los momentos antes de la tragedia hasta el instante en el que lo rescataron.

«Me siento bien, agradecido por todo, primeramente con Dios. De verdad que no tengo palabras para expresar todo lo que siento. No fue fácil, pero pude salir, confiando siempre en Dios. Cuando sucedió la cuestión había un propietario del mismo conjunto donde yo residía y trabajaba y en ese momento nos cayó el edificio», comentó en conversación con Shirley Varnagy.

«Yo estaba en la garita y el señor lavando su vehículo. De repente se sintió el movimiento, el señor corrió hacia mí, pero no se metió a la garita, sino que quedó fuera, en el paral y yo de los nervios no sabía qué hacer. Decidí quedarme en la garita, el señor se me queda viendo y dice que es un terremoto y todo se fue hacia abajo», recordó Gil.

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Asimismo, señaló que al momento de lo ocurrido se encontraba en el sótano uno.

«Yo recibí un golpe en el ojo, en la cabeza y me desmayé por un momento. Cuando desperté todo estaba oscuro. Yo estaba sentado debajo de una silla y no me podía mover. No se escuchaba nada hasta el tercer día que empecé a escuchar pasos, como si alguien caminara arriba y lo que hacía era gritar ‘auxilio’. Gritaba y gritaba, pero siempre manteniendo la calma porque estaba muy reducido, manteniendo la fe y rezando», comentó.

«Yo digo que esto es un milagro porque yo se lo pedí a Dios. Creo que al tercer día escuché una voz que decía: ‘Hay alguien con vida’ y yo dije ‘sí, yo, auxilio’ y me respondieron que dónde estaba. El mismo Dios puso a los rescatistas en mi camino y llegaron a mí», concluyó.