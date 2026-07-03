Confirmaron que jefe de la Policía de La Guaira estaría vivo bajo los escombros, habría usado clave morse

Organismos de rescate y voluntarios confirmaron este viernes que el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, jefe de la Policía de La Guaira, se encontraría con vida, junto a otras personas, debajo de los escombros del edificio Oasis Beach.

El uniformado estaría atrapado junto a unas 20 personas. El sábado logró enviar un mensaje en el que confirmaba que seguían vivos en el lugar.

Al respecto, un rescatista explicó que Romero Matamoros tendría una mano aplastada, pero estaría comunicándose usando clave morse en la pared. Además, ha estado encendiendo de forma intermitente una radio con la que también logró emitir señales de auxilio, según reportó la periodista Aymara Lorenzo.

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En uno de los videos difundidos se puede ver a su esposa intentando comunicarse con él: «Amor, ya sabemos dónde estás; los rescatistas van por ti, aguanta por favor».

Los equipos de salvamento continúan con las labores para intentar llegar hasta el punto exacto donde se encuentran.

«Ya sabemos que él está ahí porque está respondiendo a todo. A las dos de la mañana nos envió una señal en la pared. Pero está sin fuerzas y no podemos agotarlo tampoco», explicó uno de los miembros del equipo.