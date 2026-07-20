Médicos alertan de «patología letal» en Anzoátegui y Barinas, exigen medidas del Ministerio de Salud

La Federación Médica Venezolana (FMV) alertó este lunes de una «patología letal» en los estados Anzoátegui y Barinas, a la vez que exigió al Ministerio de Salud tomar medidas para atender esta situación sanitaria.

Tres médicos murieron por un «fallo agudo del sistema cardiorrespiratorio» en Barinas, aunque no se conoce la razón. A esto se sumó el extraño fallecimiento de una familia en la localidad de Boa del Pao, en Anzoátegui.

Estos casos encendieron las alarmas en la FMV. El presidente del organismo, Douglas León Natera, encabezó este lunes una rueda de prensa y precisó que las muertes se dieron bajo un «severo cuadro febril, hemorrágico y respiratorio».

«Se ha reportado una patología generalizada caracterizada clínicamente por un severo compromiso del estado general y un fallo agudo del sistema cardiorrespiratorio, la cual ha ocasionado múltiples fallecimientos en un corto período de evolución», apuntó.

El gremialista precisó que los médicos fallecidos son Jhovanny Silva, Rafael Díaz y Cecilia Chávez, a lo que se suman otros decesos en Barinas. Según el FMV, la familia de Anzoátegui presentó una «patología similar».

FMV EXIGE MEDIDAS

Ante esta situación sanitaria, la directa de la FMV reconoció su «gran alarma», a la vez que respaldó las denuncias del Colegio de Médicos de Barinas. Además, alertó de la «rápida propagación» de esta patología.

El FMV insistió en que el Ministerio de Salud debe activar la vigilancia epidemiológica en los estados afectados. Así pues, se espera que las autoridades puedan identificar nuevos casos y conocer detalles sobre los fallecimientos.

El gremio médico sostuvo que el seguimiento se debe «bajo los protocolos de síndrome febril hemorrágico y respiratorio». Para el FMV, la prioridad debe ser «evitar que pueda transformarse en brote epidémico y extenderse a otras regiones».