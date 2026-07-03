Más lluvias intensas y actividad eléctrica: onda tropical 22 llegará al país en las próximas horas

La onda tropical 22 se posó este viernes sobre el territorio venezolano y generará lluvias y actividad eléctrica, mientras que continúan las labores de búsqueda y rescate tras el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 22. Tras posarse sobre la Guayana Esequiba esta madrugada, continuó su desplazamiento hacia el occidente del país.

«Se desplaza sobre el centro del país e interactúa con la zona de convergencia intertropical, generando mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos, algunas acompañadas de actividad eléctrica», indicó el Inameh a las 6 de la tarde.

El organismo precisó que las zonas más afectadas por las lluvias serán el nororiente, centro norte costero y la región insultar. Estas dos últimas, sufrieron los principales daños por el doble terremoto y cientos de edificios sufrieron daños graves, incluyendo colapsos totales.

LLUVIAS ESTE 3JUL

Producto del paso de la onda tropical, el Inameh alertó que el cielo estará parcialmente nublado en la mayor parte del país hasta las 12 de la noche. A esto se suman «mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con descargas eléctricas».

Las lluvias afectarán principalmente Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Barinas, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Falcón y Zulia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLEGIO DE INGENIEROS DE ARAGUA REVELÓ CUÁNTAS EDIFICACIONES FUERON DECLARADAS NO HABITABLES TRAS REVISIÓN POR TERREMOTOS

Hasta el viernes, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.