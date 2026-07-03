Colegio de Ingenieros de Aragua reveló cuántas edificaciones fueron declaradas no habitables tras revisión por terremotos

El Colegio de Ingenieros del estado Aragua inspeccionó en esa entidad regional, hasta ahora, un total de 628 edificaciones afectadas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

De acuerdo con lo que se precisó al diario El Aragüeño, de dicho número, unas 166 edificaciones quedaron catalogadas en amarillo y 35 en rojo, según el semáforo de seguridad estructural, informó el gremio este viernes, 3 de julio.

Piero Mora, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Aragua, explicó que desde el mismo día de los terremotos se pusieron a la orden de Protección Civil y de los organismos regionales para conformar una mesa técnica, que garantice la habitabilidad de las edificaciones en la entidad.

Precisó que Girardot es el municipio con mayor número de incidencias reportadas hasta el momento, luego del doblete sísmico.

Mora indicó que, dada la magnitud de la emergencia nacional y regional, no existe un tiempo estimado para culminar la recuperación estructural, ya que cada caso depende de los resultados individuales de los estudios técnicos.

TODAVÍA HAY ZONAS SIN EVALUAR

Reconoció que todavía hay zonas sin evaluar y pidió calma a la población, señalando que el gremio no cuenta con el recurso humano suficiente para atender todas las incidencias, aunque ha priorizado el acompañamiento en los casos más críticos.

«No estábamos preparados para esto (…), esta es una enseñanza, es un mensaje que nos dice que no podemos unos sin los otros, hay que decirlo responsablemente, para un terremoto hay que estar preparados antes, durante y después y se puede demostrar por resultados que no estábamos preparados», señaló, refiriéndose a la falta de recurso humano, tecnología y equipos especializados.

EVALUACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Mientras continúan las labores de rescate, la evaluación de daños y vigilancia por nuevas réplicas tras los terremotos, empresas y organizaciones comenzaron a ofrecer de forma gratuita evaluaciones técnicas para determinar qué edificios, viviendas y espacios de trabajo siguen siendo seguros para habitar.

Asimismo, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, explicó los detalles operativos del denominado «semáforo científico y técnico».

Este mecanismo de contingencia fue implementado por el Ejecutivo nacional con el propósito de diagnosticar y clasificar de forma masiva las edificaciones que sufrieron daños estructurales tras el doble sismo.

«Las edificaciones puede que tengan un daño, pero es habitable. Puede que tenga un daño intermedio que son habitables tú la calificas como verde, tiene un daño o no tienen daños sino una grieta, la evalúas y le dices a la gente que no se corre riesgo y puede entrar a ella», especificó Garcés a Unión Radio.

«A lo mejor tiene otro tipo de daño en la que la estructura está dañada, no es habitable, pero merece estudios adicionales para verificar su condición final. Hay otros que tiene la etiqueta roja que dice que la estructura representa un peligro para la vida humana, por lo tanto no puede ser habitada y está restringido el acceso a ella», advirtió.