Maduro sorprende a todos y anuncia un concierto por su cumpleaños en el Monumental: «Están invitados»

Nicolás Maduro invitó este miércoles a toda la ciudadanía a visitar el Estadio Monumental de Caracas el próximo fin de semana, cuando se llevará a cabo un concierto para celebrar el cumpleaños del líder oficialista.

Maduro visitó la comunidad Ojo de Agua, en adyacencias la autopista Caracas – La Guaira. Acompañado por algunos vecinos de la zona, recordó que el próximo domingo, 23 de noviembre, cumple 63 años.

«Están invitados el domingo al monumental, al gran concierto que vamos a dar. Lo vamos a llenar mucho más que estos que estuvieron el sábado. ¿Cómo se llaman? Vamos a meter más gente que Old School, que Karol G, y vamos a gozar más que ellos», dijo Maduro.

Igualmente, recordó que el fin de semana se llevará a cabo elecciones de circuitos comunales. «Antes de ir al Monumental, el 23 de noviembre, todos los vecinos, todas las vecinas, toda la juventud a votar en los centros electorales», acotó.

MADURO DESTACA LA «DEMOCRACIA VERDADERA»

A la vez que destacaba el valor de los proyectos comunales, Maduro sostuvo que en Venezuela se «vive» la «democracia verdadera». En tal sentido, pidió «educar al pueblo» y darle «valores».

«Con el hombre y la mujer de a pie empoderados, con la democracia directa de las comunas. Construir una democracia como esta cuesta tiempo porque hay que despertar al pueblo y ha costado el tiempo despertarlo, décadas, a veces siglos», añadió.

Maduro concluyó que se debe ir «empoderando paso a paso» a la ciudadanía, con el objetivo de que «el pueblo despierto y consciente tenga en sus manos el propio destino y no dependa de nadie». «No esperemos nada sino de nosotros mismos», sentenció.