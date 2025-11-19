VP denuncia «secuestro» de una adolescente, se la llevaron de la casa de sus abuelos

Una adolescente de 16 años, identificada como Samantha Sofía Hernández Castillo, habría sido «secuestrada» por las fuerzas de seguridad venezolana, según denunció este miércoles el partido Voluntad Popular (VP).

La tolda naranja informó en sus redes sociales sobre el caso de Samantha. La adolescente es la hija de Henry Castillo, quien fue detenido el 24 de enero y se encuentra desaparecido, y la hermana de un teniente exiliado.

«Desde Voluntad Popular denunciamos un nuevo secuestro contra una menor de edad perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro», apuntó el partido en redes sociales. No precisó dónde se dieron los hechos.

La defensora de derechos humanos Tamara Sujú precisó que Samantha habría sido interceptada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) este mismo miércoles.

Los funcionarios de la Dgcim habrían allanado la residencia de los abuelos de Samantha, en donde vivía tras la desaparición de su padre, según Sujú.

EXIGEN INFORMACIÓN DE SAMANTHA

Varios activistas y defensores de derechos humanos compartieron el caso de Samantha en redes sociales. A la vez que solicitaron información sobre su paradero, exigieron la liberación de los presos políticos.

«Esta modalidad ha sido denunciada como sippenhaft: describe la práctica de perseguir a los familiares de un perseguido político. Es una forma de terror que busca sembrar miedo colectivo nacida en el nazismo: si no pueden someter a quién se resiste, van por su familia», dijo VP.

#URGENTE 🚨 | Desde Voluntad Popular denunciamos un nuevo secuestro contra una menor de edad perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro. La víctima es Samantha Hernández, una menor de 16 años hija de un detenido en enero de 2025, y hermana de un perseguido que vive en el… pic.twitter.com/Oq5Xmc2Vyz — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) November 19, 2025



Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay información sobre el paradero de Samantha. Las autoridades no se han pronunciado al respecto y se desconoce si se encuentra detenida.

La ONG Foro Penal contabilizó 882 presos políticos, de los cuatro serían adolescentes. Justicia, Encuentro y Perdón, por su parte, eleva la cifra hasta las 1.080 personas, pero no precisa cuántos serían menores de edad.