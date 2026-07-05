Luto en el deporte nacional: Hallaron el cuerpo de Willner Rivas, capitán de la selección de voleibol, murió junto a su esposa e hijo

Los terremotos del 24 de junio siguen causando dolor entre los venezolanos. La tarde de este domingo se supo de la muerte de Willner Rivas, capitán de la selección nacional masculina de voleibol.

Rivas murió junto con su esposa, Mariángel Pérez exintegrante de la selección nacional y su hijo Theo Rivas, tras el colapso de su residencia, ubicada en el estado La Guaira.

Según se conoció, los cuerpos de la familia Rivas fueron localizados por los equipos de rescate que trabajaban entre los escombros del edificio “Los Monjes”, en Playa Grande.

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Medios digitales informaron que el cadáver del capitán de la selección estaba se encontraba en actitud protectora, pues abrazaba a su familia bajo las ruinas del edificio.

Al parecer, la cantidad de escombros por remover complicaron las labores de salvamento desde el inicio de la emergencia.

Desde la tragedia, hace 11 días, familiares, compañeros de selección y amigos cercanos de Rivas tenían esperanzas de encontrarlos con vida, hasta último momento.

Incluso, la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) coordinó desde el primer momento todos los esfuerzos para las labores de búsqueda.

No obstante, según los informes técnicos sobre la situación del edificio ya adelantaban un desenlace trágico.

La federación emitió un comunicado de duelo, donde la menta la partida del deportista que deja un legado inimitable para generaciones futuras.