Encontraron los cuerpos de la esposa e hija del exgrandeliga Eliezer Alfonzo

Luego de varios de búsqueda, este domingo se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Eliana Alfonzo (16) y Patricia Salazar (50), hija y esposa, respectivamente del exgrandeliga Eliezer Alfonzo, debajo de los escombros del Hotel Eduard’s, en Macuto.

La información la a conocer en sus redes sociales el equipo Caribes de Oriente, donde Alfonzo jugó por muchos años.

“Hoy nos toca compartir esta noticia que entristece profundamente a toda nuestra organización. Elévanos nuestras oraciones por el descanso eterno de Patricia y Eliana”, indicó el equipo.

Desde que ocurrieron los sismos, Alfonzo se dedicó a buscar a sus familiares con la esperanza de encontrarlos vida.

Hasta hace pocas horas tenía la esperanza de hallar a su esposa y a su hija. Mucho más desde que Alfonzo estaba recibiendo ayuda de rescatistas de los Estados Unidos y de gestionar la llegada de una maquinaria desde Puerto La Cruz para quitar los escombros.

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También dijo que los perros de búsqueda y las pruebas tecnológicas mostraban indicios de vida en la edificación derrumbada.

“Hasta que yo no las tenga en mis manos, sigo creyendo que están vivas”, expresó en declaraciones publicadas por Univisión. Incluso, sus esperanzas se mantenían tras el descubrimiento con vida de Mila, la perrita de la familia.

“Si apareció la perrita de mi hija, yo pienso que ellas dos están ahí porque yo sé que son bastante guerreras”, afirmó.

De acuerdo con lo que contó, conversó con su esposa 35 minutos antes de los temblores y su hija mandó un mensaje a una amiga cinco minutos antes del desastre. “Yo estaré hasta el final, hasta tenerlas en mis manos”, aseveró.