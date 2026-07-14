¿Los escombros en La Guaira se pueden reutilizar? Lo que reveló un ingeniero japonés

El ingeniero estructural japonés y especialista en gestión de desastres, Kit Miyamoto, desmintió los rumores de que se estén desechando los escombros dejados por los terremotos al mar, y aseguró que el 30% de este material puede reutilizarse en otras obras en el país.

«Todo aquello que sea restos de acero y metal puede reutilizarse. El resto de concreto y otros materiales pueden utilizarse en la construcción de caminos, calles y rutas, pero eso tiene unas condiciones y unas especificidades», acotó en entrevista con Unión Radio.

Asimismo, señaló que el gobierno tiene un plan con dos localizaciones identificadas para la colocación de escombros: «una para la disposición temporal y otra para la disposición final de lo que quede», indicó.

«Hay un rumor que se ha leído, se ha escuchado y se ha comentado mucho sobre que se están desviando esos escombros al mar, no está siendo así, yo lo puedo asegurar, yo he visitado y recorrido la zona y no están lanzando nada al mar», agregó.

FORMACIÓN DE INGENIEROS VENEZOLANOS

Miyamoto explicó que actualmente están trabajando en la formación de ingenieros venezolanos para atender esta emergencia. «Hay dos iniciativas importantes que arrancan hoy con la formación de más de 100 ingenieros, porque el talento humano venezolano está muy bien formado, tienen muy buenos ingenieros. El objetivo es verificar dos puntos especiales, el primero tiene que ver con la identificación en línea costera, bloque por bloque, porque se va a ser una cuantificación porque muchos edificios se pueden reparar».

«En un segundo plano, están muchos que no sufrieron daños, esos también los vamos a estudiar. Asimismo, estudiarán el daño en las viviendas a pie de montaña, que aunque no se desplomaron, sí sufrieron daños», añadió.

Por otra parte, el experto señaló que existen técnicas para hacer las estructuras antiguas mucho más seguras, lo que representaría apenas un 20% de lo que significaría una construcción nueva.

¿CÓMO ESTÁ EL AEROPUERTO?

Preguntado sobre el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía el experto detalló que el sector nacional no registró daños significativos, mientras que en el internacional la «afectación es mayor, debido a que es más viejo».

«Las tareas se abocaron a la reparación desde el primer momento, están avanzando para tenerlo recuperado lo más pronto posible, pero hay un problema de suministro de energía del servicio eléctrico que es un reto a atender pero están trabajando fuertemente para garantizarlo y abrirlo lo más pronto posible», acotó.