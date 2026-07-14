EN VIDEO: Lograron rescatar a un perro tras 19 días bajo los escombros de la OPP 26 en La Guaira

Después de 19 días, los voluntarios del centro de acopio y distribución Pico y Pala UCV lograron rescatar a un perro con vida en el edificio OPP 26 H en La Guaira.
«Llevábamos varios días allí escarbando. Hay un túnel de aproximadamente ocho o nueve metros hacia adentro. Estamos prácticamente en el piso dos del edificio. Estamos intentando acceder al cuarto de una persona que nos indicó que ahí vivía ella, cuando la misma persona que nos estaba indicando se puso a ver detrás de las paredes del ascensor y allí estaba el animal», comentó Samuel Solorzano, uno de los rescatistas a Venevisión.
«El perro estaba completamente ileso, un poco deshidratado y herido, pero salió con vida, es impresionante. Cuando vimos eso adentro, nosotros no nos los podíamos creer, pero se logró», indicó.
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Asimismo, reiteró el mensaje a las personas de que no pierdan la fe. «Si sale un animal con vida, aquí todavía puede haber vida, no se puede perder la fe, hasta el último escombro».
Tras el rescate, entregaron al perro al grupo de veterinarios que se encuentran atendiendo a los animales de la zona.
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Por otra lado, los voluntarios pidieron que sigan las donaciones para poder seguir llevando a cabo este trabajo, entre lo que solicitaron se encuentra:
- Rodilleras
- Coderas
- Linternas
- Ventiladores
- Bragas tipo bomberos para poderse adentrar en los túneles