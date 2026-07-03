¿Los cuerpos de las víctimas de los terremotos irán a una fosa común? Lo que debes saber

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las víctimas de los terremotos que se registraron en Venezuela no van a ir a una fosa común.

En ese sentido, acotó que se colocó la morgue en un sitio especializado en La Guaira para «darle el manejo adecuado».

«Se deben reconocer por huella o fotografía. En el caso que no es posible vamos a la dentadura forense. Tenemos a todos los médicos forenses en esa labor, que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que le permita su reconocimiento», dijo.

Asimismo, aseguró que no han cerrado la fase de búsqueda y rescate. «Nosotros seguimos en ese proceso. No vamos a descansar», dijo en una rueda de prensa internacional.

De igual forma. Delcy Rodríguez tildó de «miserable» que se niegue el despliegue de la fuerza pública para atender las consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado hasta ahora 2.595 muertos y 12.400 heridos en Venezuela.

«Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia», comentó Rodríguez tras ser preguntada sobre una falta de actuación de la fuerza pública en el desastre ocurrido el pasado 24 de junio, luego de las constantes denuncias hechas por víctimas de los terremotos.