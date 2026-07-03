EN VIDEO: Delcy Rodríguez visitó a Hernán Gil, el vigilante que sobrevivió ocho días bajo los escombros en La Guaira

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó a Hernán Gil, el vigilante al que rescataron tras estar ocho días bajo los escombros luego de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

«Que bueno que estás aquí. Eres un milagro viviente», comentó Rodríguez, al tiempo que recordó que lo podían ver a través de una pequeña cámara mientras avanzaban los esfuerzos de rescate.

Durante la conversación, Hernán recordó al rescatista que le dio fuerzas para luchar. «Vicente se llama el rescatista que me dio una fortaleza, un chileno», comentó el vigilante desde su camilla.

Mientras tanto, uno de los dirigentes que acompañó a Rodríguez, precisó: «Algún trabajador de donde tú trabajabas en Galerías de Playa Grande decía que había escuchado algo, pero ningún grupo de rescate le creía, y la Cruz Roja de Costa Rica lo acompañó hasta donde él creía que había escuchado algo».

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«Cientos de personas estuvieron allí esos tres días, estaban grupos de Estados Unidos, Portugal, El Salvador, Chile», agregó.

Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil. Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible! pic.twitter.com/LH5G72SOnt — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 3, 2026

Ante esto, la presidenta encargada agradeció a todos los que formaron parte de este rescate.

«Quiero agradecer a la Cruz Roja de Costa Rica que articuló con la Cruz Roja de Venezuela para que el milagro del día 2 de julio, pudiéramos rescatar con vida a Hernán Gil, un venezolano, noble. Y todos los equipos de rescatistas internacionales que participaron, estuvimos viendo las imágenes, las cámaras que pusieron a disposición de Hernán para poder encontrar un camino y sacarlo», comentó Rodríguez.

«También agradecer sin descanso a los rescatistas venezolanos, a Protección Civil y a nuestra Fanb. Aquí estamos en colaboración con el sistema de salud privado de Venezuela que le está brindando atención médica», concluyó.