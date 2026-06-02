Lo que reveló un vocero de la Central Bolivariana de Trabajadores sobre el bono de responsabilidad profesional

Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, reveló que el Bono de Responsabilidad Profesional o Responsabilidad Académica no se discutió con los trabajadores.

Ante los reclamos que han surgido con respecto a la exclusión de muchos trabajadores de este beneficio, López explicó que este bono lo diseñaron «técnicos del gobierno».

«Se comenzó a pagar el 30 de abril y tiene una estructura gradual, mientras más formación tenga un trabajador, sea docente universitario, docente básico o médico de salud, recibirá mayor bonificación integral indexada», indicó en entrevista para el programa Al Instante de Unión Radio.

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«Ese bono no fue discutido con la central, simplemente los técnicos lo decidieron y lo aplicaron», recalcó.

En esta línea, señaló que ya están realizando propuestas para que llegue a más trabajadores.

«Hemos planteado que se debe discutir la metodología y estudiar la extensión hacia otros sectores de trabajadores de nivel profesional que no fueron favorables al bono, estoy hablando por ejemplo de los médicos residentes de los hospitales, porque se les pagó a los médicos especialistas, titulares, pero no se les pagó a los médicos residentes, que son el grueso fundamental», acotó.

RECUPERACIÓN DEL SALARIO

López explicó que todo esto tiene como finalidad la recuperación del salario. «Se está trabajando en una recuperación progresiva de salarios, que podamos trasladar el esquema de bonos de ingreso indexado a una recuperación de salarios con todo lo que implica eso en cuanto a las prestaciones sociales y las incidencias de aguinaldo, utilidades y vacaciones».

«Hay otros renglones más como horas extras, horas extraordinarias, días feriados, que todo se calcula con base en el salario. El tema es avanzar gradualmente hacia la recuperación definitiva de los salarios», resaltó.

No obstante, aseguró que van por buen camino. «240 dólares es el ingreso mínimo indexado en Venezuela, eso es un avance cualitativo importantísimo mientras vamos recuperando el salario».