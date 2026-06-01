CNP alerta por casi 100 agresiones contra trabajadores de la prensa en lo que va de 2026

En los primeros cinco meses del año se dieron casi 100 agresiones contra la prensa, según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que alertó de un «entorno de hostilidad y asfixia para los profesionales de la comunicación».

El secretario general del CNP, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, encabezó este lunes una rueda de prensa. Desde un principio, advirtió que hay un panorama crítico para el sector, puesto que hubo 97 agresiones entre enero y mayo.

«Somos testigos de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. Pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros», detalló Cárdenas.

El gremialista alertó que se mantienen «patrones de persecución sistemática» contra la prensa. Las 97 agresiones de este año marcan un incremento respeto al año pasado, cuando se contabilizaron 72 casos.

AGRESIONES A LA PRENSA

El CNP ha contabilizado 18 detenciones arbitrarias en lo que va de año, mientras que se dieron 15 deportaciones de trabajadores de prensa. A esto se suman casos de impedimento de cobertura (16), ataques directos (12), hostigamiento (10), intimidación (8) y cierre de emisoras de radio (4).

Cárdenas también alertó que todavía hay seis periodistas que no cuentan con libertad plena. A pesar de que fueron excarcelados, «enfrentan severas medidas cautelares restrictivas», como régimen de presentación o prohibición de salida del país.

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«El periodismo venezolano hoy se ejerce bajo la amenaza de instrumentos legales punitivos como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar. Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura», agregó Cárdenas.

En medio de este escenario, el CNP hará varias actividades formativas, fotos y conversatorios para trabajadores de la prensa o estudiantes de Comunicación Social. El cronograma se anunciará en los próximos días.