Llegaron más de 70 toneladas de ayuda humanitaria enviada desde estos cuatro países

Tres vuelos internacionales aterrizaron la noche del sábado en Venezuela con un total de 70,5 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde Panamá, Qatar, Jordania y España para socorrer a las víctimas del doble sismo del pasado 24 de junio.

El viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Mauricio Rodríguez, recibió la primera aeronave procedente de la República de Panamá, la cual transportó 16,5 toneladas de insumos básicos consignados directamente por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja.

Este lote contiene 1.500 lonas, 1.000 mosquiteros, 476 juegos de cocina, 1.000 bidones, 500 kits de limpieza, 1.000 cubetas y 100 filtros de agua purificada, materiales que los equipos de rescate distribuirán de forma inmediata entre las familias damnificadas.

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Por su parte, Ernesto Villegas coordinó la recepción de un segundo avión del Estado de Catar que trasladó 27 toneladas de agua, alimentos no perecederos e insumos médicos, compartiendo la carga con donaciones de Jordania, informó la Cancillería en una nota de prensa.

Finalmente, la Cruz Roja de España operó un tercer vuelo que desembarcó otras 27 toneladas de ayuda humanitaria técnica y logística en la pista guaireña, con el propósito de acelerar las labores de contingencia en las comunidades afectadas.

Los organismos europeos enviaron maquinaria pesada de trabajo compuesta por dos camiones, además de generadores eléctricos, camas, colchonetas, neveras, cocinas eléctricas, tiendas de campaña de gran capacidad, mesas, sillas y archiveros metálicos.