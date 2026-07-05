Bomberos explicaron los requisitos a cumplir para poner en funcionamiento los ascensores en las zonas afectadas

El Cuerpo de Bomberos de Caracas emitió un exhorto público urgente dirigido a las juntas de condominio, administradores de edificios y la comunidad en general, con el fin de recordar la obligatoriedad de cumplir con los protocolos de seguridad técnica antes de poner en funcionamiento los sistemas de ascensores.

«¡Atención a la comunidad y administradores de edificios! ​Desde el Cuerpo de Bomberos de Caracas, les recordamos la importancia de cumplir con los requisitos para la activación segura de sus ascensores. ​La seguridad es responsabilidad de todos», escribió el organismo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los administradores deben consignar un «Informe Técnico avalado» exclusivamente por una empresa registrada ante el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).

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Este documento certifica que los componentes del ascensor han pasado por las pruebas de resistencia y mantenimiento normadas por las leyes venezolanas.

Asimismo, señalaron que es indispensable obtener la certificación del «Criterio Verde». Este indicador garantiza que el ascensor opera en condiciones óptimas de eficiencia, reducción de riesgos de fallas eléctricas y con los sistemas de frenado de emergencia completamente operativos, resguardando la integridad física de los usuarios.

Por último, el Cuerpo de Bomberos instó a los ciudadanos a no delegar el mantenimiento en personal no calificado. Voceros del cuerpo preventivo recordaron que el incumplimiento de estas normas podría acarrear sanciones administrativas o la suspensión temporal del servicio en las comunidades que muestren irregularidades.

TRAGEDIA SIN PRECEDENTES EN EL PAÍS

El llamado cobra un carácter crítico tras el devastador doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el país el pasado 24 de junio, consolidándose como la peor tragedia sísmica en la historia moderna de la nación.

Las autoridades actualizaron el balance oficial de la catástrofe actual, confirmando que la cifra de víctimas fatales ya asciende a 2,954 personas, mientras que los heridos suman 16,592 y el colapso total o parcial afecta a centenares de estructuras, principalmente en Caracas y La Guaira.

El impacto de este doble sismo superó con creces los registros de los dos terremotos más destructivos del último siglo en el país: el de Caracas en 1967 (que dejó 236 muertos y unos 2.000 heridos) y el de Cariaco en 1997, que tuvo un saldo de 73 fallecidos.