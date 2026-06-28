Leones del Caracas confirmó que familiares de varios peloteros perdieron la vida durante los terremotos

La organización Leones del Caracas confirmó el sábado en un comunicado el fallecimiento de familiares de varios peloteros durante los devastadores terremotos, entre ellos un sobrino y un cuñado de su gerente deportivo, Robinson Chirinos.
En la misiva, la directiva extendió sus condolencias no solo a Chirinos, sino también al resto de profesionales. Leones señaló que en la tragedia, su jugador Brainer Bonaci perdió a su hermana, Alexandra Meleán, mientras que Chirinos a su sobrino Isaac Galué y a su cuñado Leoiver Cedeño Pantoja.
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Por su parte, Jesús Pitre, padre del receptor Gersel Pitre, también murió en los trágicos derrumbes por los temblores. Además, el jardinero Gorkys Hernández perdió a su esposa, Deisy Tovar, al igual que el lanzador Harold Chirinos a su compañera de vida, Fernanda Martínez.
«Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes, en estos momentos todos somos Venezuela», finalizó el mensaje de la organización.
Debido a la tragedia actual, los melenudos suspendieron temporalmente sus actividades corporativas ordinarias como señal de profundo respeto hacia las víctimas.