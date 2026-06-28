Venezuela

Leones del Caracas confirmó que familiares de varios peloteros perdieron la vida durante los terremotos

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
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La organización Leones del Caracas confirmó el sábado en un comunicado el fallecimiento de familiares de varios peloteros durante los devastadores terremotos, entre ellos un sobrino y un cuñado de su gerente deportivo, Robinson Chirinos.

En la misiva, la directiva extendió sus condolencias no solo a Chirinos, sino también al resto de profesionales. Leones señaló que en la tragedia, su jugador Brainer Bonaci perdió a su hermana, Alexandra Meleán, mientras que Chirinos a su sobrino Isaac Galué y a su cuñado Leoiver Cedeño Pantoja.

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Por su parte, Jesús Pitre, padre del receptor Gersel Pitre, también murió en los trágicos derrumbes por los temblores. Además, el jardinero Gorkys Hernández perdió a su esposa, Deisy Tovar, al igual que el lanzador Harold Chirinos a su compañera de vida, Fernanda Martínez.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes, en estos momentos todos somos Venezuela», finalizó el mensaje de la organización.

Debido a la tragedia actual, los melenudos suspendieron temporalmente sus actividades corporativas ordinarias como señal de profundo respeto hacia las víctimas.

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