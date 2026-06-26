EN VIDEO: Conmovedor minuto de silencio en el Mundial 2026 por terremotos en Venezuela

Las selecciones de Francia y Noruega hicieron este viernes un minuto de silencio antes de su partido en el Mundial 2026, que se disputa en América del Norte, para conmemorar a las víctimas de los terremotos que azotaron Venezuela.

Francia y Noruega iba a disputar su último partido de la fase de grupos en el Mundial de 2026. Antes del partido, se hizo un minuto de silencio por Venezuela y por la muerte de la madre del entrenador francés, Didier Deschamps.

Comentaristas de todo el globo aprovecharon la ocasión para enviar sus condolencias al pueblo venezolano. Los jugadores y los miles de fanáticos mantuvieron el silencio para conmemorar a las víctimas y a la madre del entrenador.

Los terremotos sorprendieron a miles de venezolanos mientras veían el partido entre las selecciones de Brasil y Marruecos, que comenzó a las 6 de la tarde, unos minutos antes de que se desatara la tragedia.

LUTO EN EL FÚTBOL

Este mismo viernes, trascendió la muerte del la promesa del fútbol venezolano Yimbert Berroterán, jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Vinotinto sub-20, en el sector Los Corales, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

Tras el colapso de un edificio, Berrotarán dio señales de vida entre los escombros. Sin embargo, ante la ausencia de maquinaria pesada para remover los restos, murió tras pasar unas 40 horas atrapado.

La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.