«Las presiones inflacionarias serían mínimas», dice economista tras aumento del ingreso mínimo

El economista Leonardo Vera aseguró este jueves que no habrá presión inflacionaria en los próximos días, horas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un aumento del ingreso mínimo integral.

Rodríguez aumentó el ingreso mínimo hasta los 240 dólares, aunque no aclaró si se trataba de un incremento del salario mínimo. En una entrevista para Noticiero Venevisión, Vera analizó las consecuencias de la medida.

En un principio, Vera descartó las preocupaciones sobre un aumento de la inflación por el ajuste del ingreso. «Dado que el país está bastante abastecido, diría que las presiones inflacionarias serían mínimas», añadió.

«Evidentemente, los beneficiarios de esta medida son los hogares de bajos ingresos y lo que van a hacer con estos ingresos es convertirlos en consumo, mejorar su dotación alimentaria», sentenció Vera.

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VERA SOBRE INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS

Gremios y sindicatos presentaron distintas exigencias, enfocándose en la necesidad de aumentar el salario mínimo. Ante este escenario, Vera dijo que «había una expectativa en los últimos días de que el incremento iba a ser mixto».

«La magnitud del ajuste quizá está un poco por debajo de las aspiraciones que tenían algunos gremios laborales», indicó Vera, quien también afirmó que el «ajuste es bastante bajo» para los pensionados, puesto que su ingreso aumentó apenas a los 70 dólares.

«No hay un incremento del salario mínimo. Si se va a llevar a 240 dólares en caso de trabajos activos, es puramente bonos. Ni siquiera cestatickets, porque si los contempla, el incremento iría más allá del sector público y estaría tocando al sector privado», dijo Vera.

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Vera detalló que el ingreso integral está compuesto por los bonos, el salario y el cestaticket. Tras los anuncios de Rodríguez, el economista subrayó que «solo es un aumento de la bonificación» y no del salario mínimo.

Tras el anuncio de Rodríguez, comenzaron una serie de pagos retroactivos que van a complementar bonos depositados previamente. Sin embargo, todavía permanecen diversas dudas sobre la composición del aumento del ingreso y se mantienen las exigencias por mejoras salariales.