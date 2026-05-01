Aumento del ingreso integral: Hacen pagos de retroactivos de estos bonos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un incremento del ingreso mínimo integral y, unas horas después, comenzaron los pagos retroactivos de bonos depositados en el sistema Patria.

El Canal Patria Digital informó en su cuenta de Telegram el pago del bono incremento integral de los trabajadores. Tendrá un monto de 24.350 bolívares, equivalente a unos 50 dólares, alcanzando, junto a los cestatickets, los 240 dólares de ingreso integral.

Este bono busca complementar el bono de guerra económica cancelado hace unos días. Por su parte, el «personal jubilado de la administración pública, percibirá un monto de 17.045,00 bolívares».

Esta noche también comenzó el depósito del bono de reconocimiento profesional y académico, dirigido a «sectores estratégicos del país». Tendrá un monto entre los 30.681 bolívares y los 63.310 bolívares, que busca complementar el bono de responsabilidad profesional.

Delcy Rodríguez informó del incremento del ingreso, aunque no explicó si se trataba de un aumento del salario mínimo. Sin embargo, el pago de los bonos retroactivos parece indicar que el aumento no estará enfocado en el sueldo por nómina.

PAGO DE OTROS BONOS

Más temprano comenzó el pago del bono corresponsabilidad y formación de abril, destinado a la nómina especial de la administración pública. Aunque el monto depende del cargo, este jueves se hizo un depósito de 51.135 bolívares, unos 100 dólares.

También comenzó el pago del bono cuadrantes de paz, con un monto de 36.525 bolívares, equivalente a 75 dólares en tasa oficial. Este beneficio es exclusivo de los organismos de seguridad y prevención.

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Gremios y sindicatos protestaron este jueves para exigir mejoras salariales, en vísperas del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Al igual que en otras ocasiones, condenaron que el pago de su trabajo sea entregado en bonos.