Las fallas del Internet tras el doble terremoto: Conatel confirmó ruptura de cable submarino

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) brindó este martes detalles sobre la situación del servicio de Internet en Venezuela luego del doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El organismo, adscrito al Ministerio de Comunicación, confirmó que el Internet sufrió severos daños en el doble terremoto. «Produjo una ruptura en el cable submarino de fibra óptica que conecta al país con la red internacional», indicó Conatel en X (Twitter).

«Los fuertes sismos causaron el colapso de múltiples sistemas en tierra». A esto se sumó la ruptura del cable submarino a 1,8 kilómetros de la estación de Puerto Viejo, en el sector Catia La Mar de La Guaira, la entidad más afectada por el doble terremoto.

«Es una infraestructura de alta tecnología tendida en el fondo del lecho marino que en su interior contiene hilos de fibra óptica», apuntó. Al llegar a la costa, conecta con los tendidos terrestres que llevan el servicio de Internet hasta los hogares, celulares y empresas.

INTERNET AL 50%

Producto de esta falla en el cableado y los sistemas en tierra, el servicio de Internet se encuentra a una menor capacidad que lo habitual. «Está reducida al 50%», reconoció Conatel, que detalló las consecuencias de esta situación.

Mientras que se avanza en las reparaciones, los usuarios podrían sufrir lentitud al abrir páginas web, ver videos o hacer videollamadas. También se podrían dar fallas de conexión con plataformas internacionales o demoras de carga (alta latencia) en Internet.

«La solución definitiva requiere de una ingeniería de alta complejidad bajo el mar. Un buque especializado zarpó desde Curazao el pasado 1 de julio para dar inicio a la reparación en la zona afectada», añadió Conatel.

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📢 Actualización sobre el servicio de Internet en Venezuela Como consecuencia de los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, se produjo una ruptura en el cable submarino de fibra óptica que conecta al país con la red internacional.#CableSubmarino #Conatel #Venezuela pic.twitter.com/Brt9Mk6sWd — Conatel Venezuela (@Conatel) July 7, 2026



El organismo concluyó que las fallas de Internet «podrían mantenerse durante los próximos días». «Recomendamos hacer un uso consciente y racional de la red para contribuir a garantizar las comunicaciones», concluyó.

Hasta este martes, se han contabilizado 3.685 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.