Las exigencias de organizaciones de DDHH a autoridades venezolanas en medio de la emergencia por terremotos

Un grupo de 39 organizaciones nacionales, regionales y globales de derechos humanos, agrupadas en Regionar y la Coalición de Organizaciones de DDHH de las Américas, exigió este lunes a las autoridades venezolanas garantizar el acceso a información pública oportuna, completa y verificable sobre la magnitud de la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio.

El exhorto se hizo por medio de un comunicado, al considerar que «la información salva vidas» y es esencial para que la población pueda localizar a sus familiares y acceder a ayuda.

«En momentos como este, resulta indispensable que la respuesta humanitaria se guíe por los principios de humanidad, imparcialidad e independencia, asegurando que la asistencia llegue de manera oportuna a todas las personas afectadas, sin discriminación alguna», reza parte del texto.

«Hacemos un llamado a las autoridades gobernantes para que garanticen el acceso a información pública oportuna, completa y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta, reconociendo que la información salva vidas y es esencial para que la población pueda tomar decisiones, localizar a sus familiares y acceder a ayuda», se enfatizó.

Asimismo, en el comunicado conjunto, las organizaciones —entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Civilis de Venezuela, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia, Civicus y Robert F. Kennedy Human Rights— lamentaron la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por el sismo doble de magnitudes 7,2 y 7,5.

El pronunciamiento se suma a otros llamados similares de organismos internacionales. Amnistía Internacional advirtió días atrás que años de censura estatal, el cierre de medios y el bloqueo de plataformas como X podrían agravar el impacto del desastre, y pidió levantar de inmediato cualquier restricción indebida a la prensa y canales esenciales de comunicación.

También la coalición exhortó a la comunidad internacional a fortalecer su apoyo al pueblo venezolano mediante la movilización de recursos y coordinación de esfuerzos para atender las necesidades más urgentes, así como para acompañar los procesos de reconstrucción con pleno respeto a los derechos humanos y dignidad de las personas afectadas.

EL COSTO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Vale destacar, que las pérdidas y los esfuerzos por reconstrucción tras los terremotos podrían ascender a 37 mil millones de dólares, de acuerdo con lo estimado por Provea.

A través de su cuenta en X, la organización indicó que las cifras preliminares representan «casi 40% del PIB actual».

En este sentido, Provea destacó la importancia de la participación de organizaciones multilaterales en la reconstrucción.

«En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras, es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo del país», detallaron.