Venezuela

«La libertad no es un cambio de sillas»: Estudiantes protestaron frente a la Defensoría del Pueblo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Defensoría

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela arribaron a la Defensoría del Pueblo para exigir la renuncia del defensor del pueblo encargado Tarek William Saab. 

«Es imposible que la misma persona que ayer creaba expedientes sin pruebas, sea quien hoy defienda a los ciudadanos», comentaron los estudiantes según publicó la cuenta de X (Twitter) de Viva la UCV.

Al llegar al recinto tuvieron una breve discusión con los organismos de seguridad y funcionarios de la Defensoría, quienes no les permitieron pegar los letreros y pancartas que iban a instalar a las afueras del recinto. En uno de los carteles se podía leer: «La libertad no es un cambio de sillas».

El pasado miércoles, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos de fiscal general y defensor del pueblo respectivamente.

La Asamblea Nacional designó ese mismo día a Larry Devoe como titular del Ministerio Público encargado, mientras que Saab pasó como Defensor del Pueblo encargado.

Este lunes la Asamblea Nacional abrió el proceso de recepción de credenciales para los ciudadanos y ciudadanas interesados en postularse a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

Hasta el momento se desconoce si Saab será uno de los aspirantes a Defensor del Pueblo.

