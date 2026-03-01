«Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela»: Machado planteó hoja de ruta y anunció su vuelta al país

La líder opositora, María Corina Machado, anunció este domingo su regreso al país «en pocas semanas» al tiempo que dejó una «hoja de ruta» que deben cumplir sus partidarios.

En un video difundido por sus redes sociales, Machado celebró que sus «compañeros de organizaciones sociales y políticas» hayan salido de la clandestinidad durante los últimos días. «Porque el mundo hoy lo sabe: la transición a la democracia en Venezuela es indetenible», puntualizó al respecto.

LEA TAMBIÉN: LOS DETALLES QUE REVELÓ EL COMANDO SUR DE EEUU SOBRE LA REUNIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

En este sentido, agradeció a los EEUU por su apoyo a la transición y a la recuperación económica en Venezuela, al tiempo que recordó los encuentros que ha sostenido con las autoridades norteamericanas, entre ellos Trump y Marco Rubio además de jefes de Estado y cancilleres que han visitado Washington recientemente.

Asimismo, destacó sus reuniones con «la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones de derechos humanos, con centros de pensamiento, con medios de comunicación, con líderes globales, y por supuesto con empresarios y líderes de distintos sectores financieros, energéticos, tecnológicos».

REGRESO DE MILLONES DE VENEZOLANOS

Machado resaltó también el gran potencial que tiene Venezuela, pero advirtió que debe recuperarse el Estado de Derecho y la calidad de los servicios públicos, para que los millones de venezolanos que han emigrado puedan retornar al país.

«Solo así podrán regresar millones de venezolanos que están alrededor del mundo y que vienen con talento, con ganas, con experiencia para invertir y desarrollar en nuestro país, que será no solo el hub energético, el hub tecnológico y el hub de infraestructura, pero un foro y un foco de luz, de democracia, de estabilidad y de libertad para toda la región».

HOJA DE RUTA Y RETORNO AL PAÍS

Por último, señaló que hay una agenda con una hoja de ruta determinada, de tres pasos, que hay que cumplir.

«En primer lugar, fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comanditos, organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio», precisó.

«En segundo lugar, terminar de consolidar nuestro Gran Acuerdo Nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática», agregó.

«Y en tercer lugar, prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral», sentenció la líder opositora antes de anunciar su retorno al país.

«Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible», concluyó Machado.