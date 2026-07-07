La impactante comparación que hizo un fotoperiodista sobre la devastación en La Guaira con lo visto en Afganistán, Gaza y Siria

El activista, humanista y fotoperiodista español, Alex Zapico, comparó el desastre ocasionado por los terremotos del 24 de junio en La Guaira con los escenarios devastadores que ha visto en los países con las principales guerras en el mundo.

«Llevo casi 25 años cubriendo conflictos, he estado en Siria, Libia, Palestina, Colombia y quería venir a Venezuela y más en este momento porque me parecía muy importante contar lo que estaba pasando aquí y lo que me he encontrado es esto, barrios destrozados por completo, edificios tumbados, con un montón de gente debajo y te hace pensar esas imágenes de Gaza, del Líbano, de Irak, de Afganistán, de otros países, ¿No?», comentó.

«Cuando recorro las ruinas podría estar haciendo un total de otro país en guerra, porque realmente la imagen y los efectos es de un país en guerra. Desaparecidos, víctimas, niños y niñas que no tienen comida y tenemos que montar campos para que puedan comer. Personas que tienen que ducharse en un campo improvisado que ha montado el ejército, cooperación internacional que llega para apoyar en lo que puede, es decir, lo mismo que en un conflicto bélico», acotó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jelly | Génesis Uquillas 🇻🇪 (@mundodejelly)

Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación de todos los involucrados para recuperar al país.

«Me parece que es una situación grave y que va a ir a más, además. Hay que tener todos los medios posibles para que esto no vaya a peor», dijo.

Destacó que el tiempo que tarde en recuperarse Venezuela va a depender mucho de los medios que ponga el país, la ayuda internacional, también de los venezolanos.

«Es decir, como afronten esta crisis que es brutal y que va a depender mucho del corazón y fuerza que pongan para que esto mejore. Pero va a llevar bastante tiempo porque lo que tenemos es bastante grave», acotó.