EN VIDEO: Falleció Panchito, el loro rescatado entre los escombros en La Guaira

Panchito, el loro que fue sacado de los escombros de un edificio en La Guaira y que brindó un soplo de esperanza en medio de la tragedia, falleció el fin de semana por las complicaciones de salud generadas por el prolongado confinamiento.

Los organismos de emergencias y voluntarios han logrado rescatar a numerosos sobrevivientes entre los escombros, pero también salvaron a mascotas, como perros, gatos o aves. Panchito fue uno de ellos.

El loro fue rescatado el pasado sábado por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Miranda. Reportes indican que Panchito pasó nueve días junto al cuerpo de su dueño entre los escombros del conjunto residencial OPP 033, en La Guaira.

Aparentemente, Panchito fue el único sobreviviente del apartamento ocho, en donde era la mascota de la familia. Mientras que los rescatistas buscaban personas con vida, localizaron al pequeño loro entre los escombros.

LA MUERTE DE PANCHITO

La historia del loro dio la vuelta al mundo y brindó esperanza a los venezolanos, en medio de la conmoción causada por el doble terremoto. Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que Panchito murió poco después del rescate.

De acuerdo a Univisión, Panchito fue llevado con especialistas médicos y veterinarios. El loro fue intervenido en La Guaira, pero murió en las primeras horas del domingo por la gravedad de sus lesiones.

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#6Jul | Panchito, el loro que fue rescatado en Venezuela entre los escombros tras el doblete sísmico, falleció el sábado por la mañana. El ave fue encontrada con vida por una comisión veterinaria especial y fue tratada por deshidratación en los últimos días Video: @nmas / @AP pic.twitter.com/P3ZJ5JsKyP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 6, 2026



Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.